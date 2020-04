No Var e 5 sostituzioni

La Premier League non riprenderà il 30 aprile. La data decisa solo qualche settimana fa dai club della massima divisione inglese subirà inevitabilmente un nuovo rinvio a causa del persistersi dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Non c’è ancora una data certa, le società sperano di poter riprendere il campionato nella prima metà di maggio ma molto, se non tutto, dipenderà dall’evoluzione del covid-19, che in Inghilterra ha colpito, tra gli altri, il Principe Carlo e il primo ministro Boris Johnson. I club della Premier ne parleranno in una videoconferenza in cui si discuteranno altri punti, come alcune novità legate al Var e al numero della sostituzioni. Il ‘Daily Express’ scrive infatti che sarebbero al vaglio le proposte di rinunciare, quando si tornerà a giocare, alla tecnologia per evitare assembramenti in sala Var (in particolare nell’edificio di Stockley Park, poco distante dall’aeroporto Heathrow a Londra, dove avviene il supporto agli arbitri) e di allargare a 5 il numero delle sostituzioni considerando che si giocherà ogni 3-4 giorni e che la forma fisica dei calciatori, dopo questo lungo stop, non sarà comprensibilmente al 100%.

Manca accordo sugli stipendi

In attesa che si torni in campo, anche in Inghilterra un tema abbastanza spinoso è quello legato al possibile taglio degli stipendi. Se in Spagna e in Italia la situazione appare più pacifica (vedi i casi di Juventus, Inter, Barcellona e Atletico Madrid), in Premier League manca accordo un accordo. Da una parte ci sono le pressioni affinché i giocatori rinuncino a una parte di denaro. In tal senso l’ultimo invito è arrivato dal Ministro della Salute, Matt Hancock, che ha chiesto alle stelle del campionato inglese “di dare il loro contributo alla luce dei sacrifici che molte persone stanno già facendo”. Dall’altra, però, i giocatori tentennano. La Professional Footballers Association (PFA), l’associazione dei calciatori della Premier League, in una lettera inviata dal suo amministratore delegato, Gordon Taylor, ha chiarito la propria posizione: “Abbiamo richiesto di vedere la situazione finanziaria di ogni club prima di offrire consigli ai giocatori sull’opportunità di accettare i termini offerti. Siamo consapevoli dell’opinione pubblica secondo cui i giocatori dovrebbero pagare gli stipendi del resto del personale del club. Tuttavia, la nostra attuale posizione – prosegue l’amministratore delegato dell’Assocalciatori inglese – è che, in quanto imprese, se i club possono permettersi di pagare i propri giocatori e il proprio personale, dovrebbero farlo. Nei casi in cui i club avessero le risorse per pagare tutto il personale, il pagamento da parte dei giocatori degli stipendi dei dipendenti servirà solo agli affari degli azionisti del club. Prima di accettare o firmare documenti proposti del club, è di vitale importanza che le squadre discutano collettivamente le proposte con la PFA”.