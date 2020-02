Son all’ultimo respiro

Sorridono Tottenham e Arsenal nella domenica della Premier League. Spurs e Gunners vincono in maniera differente, ma ottengono 3 punti preziosi per risalire la classifica. I ragazzi di Mourinho passano in extremis 3-2 sul campo dell’Aston Villa, mentre la squadra di Arteta cala il 4-0 sul Newcastle.

Vittoria all’ultimo respiro del Tottenham di Mourinho, che in pieno recupero batte per 3-2, fuori casa, l’Aston Villa. Nel primo tempo gli “Spurs” vanno sotto al 9′ per l’autogol di Alderweireld, che poco dopo si fa perdonare, firmando il pari. Prima del riposo Son ribatte in rete il rigore che poco prima gli aveva parato Pepe Reina, portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa la reazione dei “Villains” che trovano il pari con Engels. Quando tutto fa pensare a un 2-2, nonostante il forcing del Tottenham, ecco il gol di Son (doppietta per lui), che porta Mou a un punto dal quarto posto, occupato dal Chelsea, impegnato nel “Monday night” allo Stamford Bridge contro il Manchester United.

Poker dei Gunners

Dopo quattro pareggi consecutivi in campionato, l’Arsenal ritrova i 3 punti davanti al proprio pubblico. Il Newcastle tiene un tempo, poi nella ripresa finisce in goleada per i Gunners: apre Aubameyang al 54′, dopo tre minuti raddoppio Pepe, in pieno recupero Ozil e Lacazette firmano il definitivo 4-0 che consente ad Arteta di salire a 34 punti: la zona Europa è più vicina. I bianconeri invece restano a 31, +6 sul West Ham terzultimo. Il programma della 26/a giornata verrà completata con il Monday Night di grande prestigio tra Chelsea e Manchester United.

Questa la classifica: Liverpool 76 punti; Manchester City 51; Leicester 50; Chelsea 41; Tottenham 40; Sheffield Utd 39; Everton, Wolverhampton 36; Manchester Utd 35; Arsenal, Burnley 34; Southampton, Newcastle 31; Crystal Palace 30; Brighton 27; Bournemouth 26; Aston Villa 25; Watford, West Ham 24; Norwich 18. Manchester City e West Ham una gara in meno.