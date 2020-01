Tripletta di Aguero

– Anche se per il titolo oramai non sembra esserci più storia, il Manchester City si toglie la soddisfazione di riprendersi il secondo posto solitario in Premier League centrando la terza vittoria consecutiva: stavolta a farne le spese è stato l’Aston Villa, travolto per 1-6 al Villa Park. Una gara che non scorderà a lungo il ‘Kun’Aguero che, grazie alla tripletta realizzata, è diventato lo “straniero” che ha realizzato più reti nella storia della Premier League: 177, esattamente due in più rispetto a Thierry Henry, fermo a quota 175.

La gara si mette subito in discesa per la squadra di Guardiola, che già al 18′ passa con una magia di Mahrez. Sei giri di orologio dopo lo stesso francese trova il raddoppio, approfittando di un’incertezza della retroguardia dei padroni di casa. I Villans accusano il colpo e al 28′ Aguero cala il tris con un perfetto destro dal limite. Prima di andare a riposo è Gabriel Jesus ad andare a segno, sfruttando un cross dalla destra di De Bruyne. Nella ripresa la musica non cambia e al 57′ e all’81’ Aguero sigla altre due reti, che valgono il 6-0. Per l’Aston Villa inutile il rigore trasformato nei minuti finali (91′) da El-Ghazi.

Watford, tre punti fondamentali

Nell’altra gara della giornata, fondamentale successo esterno del Watford (0-3) nello scontro diretto con il Bournemouth. Hanno deciso le reti di Doucouré (42′), Deeney (65′) e Pereyra (90′). Una vittoria pesantissima che consente agli Hornets di scavalcare proprio i rivali in classifica e mettere la testa fuori dalla zona retrocessione.