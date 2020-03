– Dopo la prima sconfitta in campionato rimediata a Watford e la cocente eliminazione in FA Cup ad opera del Chelsea, il Liverpool torna a sorridere in Premier battendo in rimonta per 2-1 ad Anfield il Bournemouth. Succede tutto nei primi 45′: dopo il vantaggio iniziale (9′) degli ospiti con Wilson, Salah (25′), su assist di Mané, e poi lo stesso attaccante senegalese (33′) hanno ribaltato il risultato. Nel finale il Bournemouth è rimasto in 10 per l’infortunio di Billing, arrivato dopo che le tre sostituzioni consentite erano già state effettuate. Grazie a questo successo i punti di vantaggio del Liverpool sul City diventano al momento 25. I Citizens saranno impegnati domenica alle 17.30 a Old Trafford nel derby contro lo United.

RISULTATI 29/a GIORNATA

SABATO

Liverpool – Bournemouth 2-1

Arsenal – West Ham ore 16

Crystal Palace – Watford “

Sheffield United – Norwich City “

Southampton – Newcastle “

Wolverhampton – Brighton “

Burnley – Tottenham ore 18.30

DOMENICA

Chelsea – Everton ore 15

Manchester United – Manchester City ore 17.30

LUNEDI’

Leicester City – Aston Villa ore 21

CLASSIFICA: Liverpool 82 punti; Manchester City 57; Leicester 50; Chelsea 45; Wolverhampton, Manchester Utd 42; Tottenham, Sheffield Utd 40; Burnley 38; Arsenal, Everton 37; Crystal Palace 36; Southampton 34; Newcastle 32; Brighton 28; Bournemouth, Watford, West Ham 27; Aston Villa 25; Norwich 21.

Arsenal, Aston Villa, Manchester City e Sheffield Utd una gara in meno