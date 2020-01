Van Dijk e Salah stendono lo United

– Tredicesima vittoria consecutiva in Premier per il Liverpool che regola il Manchester United per 2-0 e prosegue la sua marcia solitaria in classifica: i punti di margine sul Manchester City, frenato sabato dal Crystal Palace, sono adesso 16, con i Reds che hanno anche una gara da recupeare. Nell’altro match domenicale, successo in rimonta del Burnley sul Leicester che comunque resta al quarto posto.

Ci pensa Van Dijk a sbloccare il match, staccando su calcio d’angolo al 14′: Williams non lo tiene, Maguire parte tardi e De Gea non può nulla. Poi i Reds si vedono annullare be n 2 gol: il primo di Firmino per una carica di Van Dijk su De Gea, e il secondo di Wijnaldum per offside. La partita è divertente e si gioca a ritmi alti con Mané e Salah che hanno occasioni in serie, Henderson colpisce anche un palo, ma in qualche modo il Manchester United resta in gara, tenendo in bilico il match fino ai minuti di recupero e affacciandosi dalle parti di Alisson. La chance migliore capita a Martial, che spara alto. Al 93′, in contropiede, raddoppia Salah, servito sulla corsa direttamente da Alisson con un rinvio.

Il Burnley vince in rimonta col Leicester

Successo casalingo del Burnley in rimonta, per 2-1, contro il Leicester. Al Turf Moor, la squadra allenata da Rodgers è passata in vantaggio al 33′ con Barnes. Nella ripresa è arrivato prima il pari dei padroni di casa con Wood; poco dopo Vardy ha sbagliato rigore; infine, al 79′, è giunto il gol decisivo di Westwood che ha regalato la vittoria ai suoi compagni. Seconda sconfitta consecutiva per le “Foxes”, ancora per 2-1, che però rimangono al quarto posto della classifica della Premier. Il Burnley sale al quattordicesimo posto.