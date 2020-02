Gol e spettacolo in Leicester-Chelsea

Tutto estremamente facile per il Liverpool. I Reds battono 4-0 ad Anfield il Southampton ottenendo così il 24° successo in 25 partite: la resistenza dei Saints dura un tempo, poi nella ripresa Oxlade-Chamberlain, Henderson e Salah (doppietta) firmano il poker.

Nel lunch match pareggio spettacolare tra Leicester e Chelsea. La gara si accende ad inizio ripresa: su calcio d’angolo battuto da Mount, l’ex difensore della Roma Antonio Rudiger porta avanti i “Blues”. Il vantaggio dura però a malapena dieci minuti perché la squadra di Rodgers rimette la situazione in parità con Barnes e nel giro di dieci minuti la ribalta con Chilwell. Ma ci pensa ancora Rudiger, che di testa e di nuovo su assist di Mount fa 2-2, doppietta e secondo gol stagionale nella stessa gara. Finisce così, con il Chelsea che trova il secondo pareggio per 2-2 di fila e fallisce la possibilità di avvicinarsi al terzo posto occupato proprio dal Leicester a otto punti di distanza.

Pazza rimonta Everton

Mille emozioni anche tra Watford ed Everton. Un gol di Walcott, ottimamente servito dall’ex Juventus Moise Kean, permette ai Toffees di avere la meglio sulla squadra del patron Pozzo per 3-2 in rimonta. Padroni di casa avanti 2-0 con due vecchie conoscenze del calcio italiano, Masina e Pereyra. Ma prima dell’intervallo si scatena Jerry Mina che firma due gol in due minuti. Nella ripresa ospiti in 10 al 71′ per la doppia ammonizione di Delph, ma a tempo scaduto è Walcott a regalare ad Ancelotti un successo preziosissimo.

Domenica Mourinho contro Guardiola

Nelle altre gare vittoria esterna e momentaneo quinto posto in classifica per lo Sheffield United, che supera 1-0 il Crystal Palace: decisiva l’autorete di Guaita. Vince in casa il Bournemouth che supera 2-1 l’Aston Villa: a segno Billing e Ake, tardiva la risposta ospite con Samatta. Pareggio senza gol tra Newcastle e Norwich, pari anche tra West Ham e Brighton ma con uno spettacolare 3-3: Diop e doppietta di Snodgrass per gli Hammers, autogol di Ogbonna, Gross e Murray per la squadra di Murray. Domenica alle 15 Burnley-Arsenal e alle 17:30 Tottenham-City, Mourinho contro Guardiola.