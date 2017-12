E sono 17. Il Manchester City batte agevolmente 4-0 in casa il Bournemouth e continua la sua fuga solitaria in Premier League. Adesso i punti di vantaggio sullo United, impegnato in serata sul campo del Leicester, sono 14.

CHELSEA FERMATO DALL’EVERTON – Ci pensa Aguero al 27′ a sbloccare la partita per i citizens che poi nel secondo tempo dilagano con Sterling, ancora Aguero e Danilo. Non va oltre lo 0-0 in casa dell’Everton il Chelsea e adesso è a -16 dalla vetta, per la squadra di Allardyce è il sesto risultato utile consecutivo. Torna al successo dopo due mesi il Newcastle di Benitez che vince 3-2 in casa del West Ham, tris anche dello Stoke che supera 3-1 il West Bromwich. Continua la crisi del Watford che perde la quarta partita di seguito (vittoria casalinga 1-0 del Brighton), pareggi 1-1 tra Southampton-Huddersfield e Swansea-Crystal Palace.