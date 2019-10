Traore show, City al tappeto

Non è il ‘Cibali’, ma il risultato all’Etihad ha comunque del clamoroso. Il Manchester City perde 2-0 contro il Wolverhampton (doppietta di Adama Traore’), che manda così in fuga il Liverpool di Klopp, che ora ha 8 punti di vantaggio su Guardiola. Vittorie anche per Arsenal e Chelsea, rispettivamente 1-0 al Bournemouth e 4-1 in casa del Southampton.

Nonostante il tridente Mahrez-Aguero-Sterling, i citizens non riescono a creare grandi pericoli alla porta di Rui Patricio. Una sterilità offensiva già vista nell’ultimo impegno di Champions contro la Dinamo Zagabria. Nella ripresa però il Wolves non si accontenta del pari, ma firma il colpaccio grazie alla doppietta di Adama Traore’ che trafigge due volte Ederson all’80’ e al 90′. Sorride inevitabilmente il Liverpool, in testa a punteggio pieno con 24 punti: il vantaggio sul City sale a +8 mentre i giustizieri del Torino nei playoff di Europa League salgono a 10 punti.

Ok Arsenal e Chelsea

Alle spalle del City ora c’è l’Arsenal, a cui la rete di David Luiz al 7′ per piegare il Bournemouth all’Emirates Stadium. Tutto facile per il Chelsea che cala il poker sul campo del Southampton: reti di Abraham, Mount, Kante e Batshuayi, per i padroni di casa inutile gloria per Ings. Blues che raggiungono al quarto posto Leicester e Crystal Palace.