Chelsea-Crystal Palace 2-0

– In Premier League vincono Chelsea (al sesto successo di fila) e Leicester (entrambe al secondo posto), Burnley, Newcastle ed Everton, mentre finisce in parità la sfida tra Tottenham e Sheffield. Questi i verdetti della dodicesima giornata in attesa delle partite domenicali in cui spicca il big match tra Liverpool e Manchester City.

Il Chelsea di Frank Lampard non si ferma più, almeno in Premier League. La squadra londinese infatti batte 2-0 il Crystal Palace a Stamford Bridge e, in attesa del big match di domani tra Liverpool e Manchester City, vola al secondo posto in campionato. Nell’anticipo della dodicesima giornata, i Blues vincono grazie alle reti di Abraham (7′ st) e Pulisic (34′ st): si tratta dell’ottava vittoria in Premier che li porta provvisoriamente al secondo posto a 26 punti, a -5 dalla capolista Liverpool e a +1 sulla squadra di Pep Guardiola.

Leicester-Arsenal 2-0

Il Leicester ha sconfitto perì 2-0, in casa, l’Arsenal grazie ai gol di Vardy (undicesimo centro in campionato) e Maddison. Le “Foxes” raggiungono al secondo posto nella classifica il Chelsea a 26 punti; mentre la formazione di Emery rimane a quota 17. Ai londinesi, in piena crisi, manca la vittoria in campionato dal 6 ottobre (1-0 al Bournemouth).

Tottenham-Sheffield 1-1

Continua invece a non vincere il Tottenham che ha pareggiato per 1-1, in casa, contro lo Sheffield. Al gol del vantaggio degli Spurs firmato da Son ha risposto Baldock per gli ospiti. Il team di Pochettino, che non centra i tre punti dal successo per 2-1 col Southampton del 28 settembre, con questo pari sale a quota 14 in classifica, appaiato all’Everton.

Southampton-Everton 1-2

Proprio riguardo all’Everton, bel colpo esterno in casa del Southampton con la squadra di Liverpool che sale così a quota 14. Nel primo tempo vantaggio ospite grazie a Davies dopo 4′. Nel secondo tempo arriva il pareggio dei padroni di casa con Ings al 50′: Ma l’Everton conquista il bottino pieno al 75′ con Richarlison. I biancorossi restano penultimi con 8 punti.

Burnley-West Ham 3-0

Facile e netta vittoria casalinga per il Burnley che piega 3-0 il West Ham. Dopo 11 minuti Barnes porta avanti i padroni di casa che raddoppiano al 44′ con Wood. Nel secondo tempo, al minuto 54, arriva l’autogol di Jimenez che di fatto chiude i conti. Il Burnley sale in classifica a quota 15, mentre il West Ham resta a 13.

Newcastle-Bournemouth 2-1

Vittoria tra le mura amiche anche per il Newcastle che batte il Bournemouth per 2-1. Vantaggio ospite al 14′ grazie a Wilson, ma nel finale del primo tempo, al minuto 42, pareggia Yedlin. Nella ripresa arriva al 52′ il gol da tre punti di Clark che porta i bianconeri a 15 punti in classifica, adesso a -1 proprio dal Bournemouth.