Adesso la panchina di Antonio Conte non è più tanto solida. Il Chelsea infatti frana in casa con il Bournemouth. A Stamford Bridge finisce 0-3: gol, tutti nella ripresa, di Wilson, Stanislas e King. I Blues mancano l’approdo al secondo posto, non approfittando dello scivolone del Manchester United di Mourinho, anch’esso sconfitto. Red Devils ko in casa del Tottenham 2-0, mentre nessun problema per la capolista Manchester City che liquida il West Bromwich grazie alle reti di Fernandinho nel primo tempo, De Bruyne ed Aguero nella ripresa. Sconfitta per il Leicester in casa dell’Everton.

RISULTATI 25^ GIORNATA

MARTEDI’

Swansea City – Arsenal 3-1

West Ham – Crystal Palace 1-1

Huddersfield – Liverpool 0-3

MERCOLEDI’

Chelsea – Bournemouth 0-3

Everton – Leicester City 2-1

Newcastle – Burnley 1-1

Southampton – Brighton 1-1

Manchester City – West Bromwich 3-0

Stoke City – Watford 0-0

Tottenham – Manchester Utd 2-0