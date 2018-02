Ora la panchina di Antonio Conte potrebbe essere appesa a un filo, dopo il pesante ko del Chelsea: 4-1 sul campo del Watford. Un tracollo che segue quello interno con il Bournemouth (0-3) che aggrava ulteriormente la situazione del tecnico italiano. Il Chelsea paga anche l’aver giocato in dieci dalla mezzora del primo tempo dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Bakayoko: superiorità prontamente sfruttata dal Watford, in vantaggio al 42′ grazie al rigore trasformato da Deeney.

Anche se in inferiorità numerica la squadra di Antonio Conte trova il pari al 37′ con una magia Hazard, ma è un fuoco di paglia. I padroni di casa due minuti più tardi si riportano nuovamente avanti grazie a Janmaat, che entra in area per vie centrali finalizzando una splendida manovra corale. Chelsea sbilanciatissimo, e arrivano in rapida successione le reti di Deulofeu al 43′ e Pereyra al 46′.

“Sicuramente è un momento difficile, ho cercato di avvertire tutti sulla difficoltà nel nostro cammino e della diffcoltà di trovare un posto in Champions”, è il ‘mea culpa’ di Antonio Conte. “Forse ho commesso anche io degli errori nella formazione iniziale, le mie scelte sono state molto negative, la formazione iniziale è stata forse sbagliata”. Le voci di un possibile esonero? “Io cerco di fare il mio lavoro – aggiunge l’ex Ct azzurro – e di dare tutto. Sicuramente abbiamo subito due brutte situazioni con l’espulsione e il rigore contro. Non so se siamo stanchi, i giocatori hanno corso fino alla fine ma in modo sbagliato. Dopo l’espulsione è stato difficile, abbiamo cambiato strategia ma non siamo riusciti a farlo in modo decisivo”.

RISULTATI 26^ GIORNATA

SABATO

Burnley – Manchester City 1-1

Bournemouth – Stoke City 2-1

Brighton – West Ham 3-1

Leicester City – Swansea 1-1

Manchester Utd – Huddersfield 2-0

West Bromwich – Southampton 2-3

Arsenal – Everton 5-1

DOMENICA

Crystal Palace – Newcastle 1-1

Liverpool – Tottenham 2-2

LUNEDI’

Watford – Chelsea 4-1