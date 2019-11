Lo sfogo di Klopp

“Sono completamente d’accordo con Klopp. Abbiamo bisogno di fare meno partite”. Pep Guardiola si allinea e concorda col collega tedesco sul fatto che in Inghilterra si gioca troppo. E’ la polemica che tiene banco in settimana dopo che il manager dei Reds aveva minacciato di non disputare i quarti di Coppa di Lega a causa del calendario troppo fitto di impegni tra Premier League, Champions e Mondiale per Club.

Il tecnico del Liverpool aveva dichiarato che il calendario per com’è strutturato non va bene. I Reds a dicembre si ritroveranno con due partite in due giorni: il 17 il quarto di finale della Coppa di Lega contro l’Aston Villa e il 18 la semifinale del Mondiale per club in Qatar. “Non ho fatto io il calendario, quindi sono altre le persone che se ne dovrebbero occupare – aveva detto Klopp ieri -. La Fifa dice che dobbiamo esserci per il Mondiale per club e ci saremo. Stessa cosa per la Premier League e ovviamente non possiamo mancare. Poi c’è la Coppa di Lega, che vogliamo giocare, ma non vogliamo che la partita sia il giorno di Natale alle 3 del mattino. Se non troveranno una data giusta per noi vuol dire che non ci presenteremo in campo e non giocheremo – le parole del tecnico tedesco – e chiunque sarà l’avversario ai quarti passerà già il turno. È giusto che questo problema esca fuori adesso, non saremo noi le vittime di questo sistema. Fino a oggi questo problema di calendario è stato ignorato e credo infatti che per evitarlo molti della Premier League fossero davanti alla tv a tifare Arsenal, be’, mi dispiace ma siamo passati noi…”.

Guardiola: “Più competizioni esigono più recupero”

“Più competizioni esigono più recupero – ha sottolineato oggi Pep Guardiola dando ragione al collega tedesco – Giochiamo 27, 28 partite in inverno. E’ un discorso vecchio. Per esempio non ho fatto giocare Gundogan, De Bruyne e Silva nell’ultima partita. Jurgen ha fatto lo stesso, l’Arsenal ha fatto lo stesso. E’ veramente troppo”.