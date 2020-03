176 posti letto per medici e operatori sanitari

– In tutto il mondo lo sport, fermato dal coronavirus, si mobilita come può per combattere la pandemia. Così, mentre l’Inghilterra continua a temporeggiare sulle misure restrittive seguite dalle altre grandi nazioni europee, due ex leggende del Manchester United, Gary Neville e Ryan Giggs, hanno deciso di mettere gratuitamente a disposizione di medici e personale sanitario i due hotel di loro proprietà presenti in città.

Le due stelle del Manchester di Sir Alex Ferguson hanno, infatti, deciso di chiudere al pubblico le proprietà liberando di fatto 176 posti letto. “E’ in questo momento che bisogna mostrare solidarietà, non solo per il nostro personale in questi tempi incerti, ma per le persone che hanno più bisogno di un alloggio nei prossimi mesi – ha detto Neville secondo quanto riporta la Bbc -. Questi non sono tempi facili, ma siamo fiduciosi che ne usciremo più forti come azienda e come comunità”.

Quel gesto che commosse l’Inghilterra nel 2015

C’è, però, un’altra storia che lega con un filo diretto i due ex giocatori dei Red Devils, le loro proprietà e la solidarietà. Nel 2015, infatti, quando i due decisero di mettersi in società e comprare l’antico palazzo della borsa di Manchester per trasformarlo in hotel di lusso, si ritrovarono a fronteggiare ospiti di tutt’altro calibro. Un gruppo di senza tetto, infatti, aveva occupato lo stabile in vista dell’inverno. Giggs e Neville, però, contro ogni previsione rinunciarono a fare richiesta di sgombero alle autorità locali dichiarando di voler lasciare la struttura agli homeless fino alla fine dell’inverno. Un gesto che non passò certo inosservato e che oggi torna alla cronaca dopo l’ennesima episodio di solidarietà che ha visto protagonisti i due campioni.