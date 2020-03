Coppa di Germania: sorride il Bayern, favola Saarbrucken

– Dominatore in campionato, il Liverpool incassa l’amarezza dell’eliminazione dalla coppa d’Inghilterra. Il Chelsea approfitta del fattore campo per superare 2-0 i Reds a Stanford Bridge e volare ai quarti. I blues sono andati in vantaggio dopo appena 13′ grazie a un forte destro da fuori, ma centrale, di Willian che ha sorpreso un incerto Adrian e poi hanno raddoppiato nella ripresa (63′) grazie a uno straordinaria percussione di Barkley, chiusa con un perfetto destro dal limite. La scelta di Klopp di rinunciare a ben 7 titolari, tra cui Salah e Firmino, messi in campo solo nei minuti finali, non ha decisamente pagato. Sorride anche il Newcastle che vince 2-3 in casa del West Bromwich con qualche brivido. Avanti 0-3 (doppietta di Almiron e gol dell’ex interista Lazaro) i magpies si sono rilassati consentendo agli avversari di rifarsi pericolosamente sotto con le reti, nel finale, di Phillips e Zohore. Si qualifica per i quarti, infine anche lo Sheffield United che passa ai supplementari in casa del Reading. Ha deciso la sfida Sharp al 105′ dopo che Puscas su rigore al 43′ aveva consentito ai padroni di casa di pareggiare la rete iniziale (2′) di McGoldrick.

In Germania sorride il Bayern che passa (0-1) a Gelsenkirchen contro lo Schalke e vola in semifinale di coppa. Ha deciso la sfida un destro dal limite di Kimmich al 40′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In semifinale a sorpresa vola anche il Saarbrucken, squadra di quarta divisione, che elimina ai rigori il Fortuna Dusseldorf. Sotto al 13′ dopo il gol di Janicke, la squadra di Rosler acciuffa il pari allo scadere con Jorgensen dopo aver fallito un rigore poco prima. E nella lotteria dagli 11 metri la spunta la Cenerentola di questa edizione.