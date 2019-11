LONDRA – Attimi di panico al Goodison Park di Liverpool nel corso della sfida tra Everton e Tottenham, valida per l’11/a giornata di Premier League. Al 79′, col risultato fissato sull’1-0 per gli Spurs, il portoghese André Gomes, centrocampista dei Toffees, scappa via al sudcoreano Son che lo stende. Il giocatore della squadra di casa va a terra cadendo male, con la gamba destra che rimane ‘piantata’ sul terreno di gioco e si spezza. L’urlo di dolore fa capire a tutti che si tratta di qualcosa di grave, Son scoppia in lacrime

Le lacrime di Son, poi Tosun pareggia al 97′

L’arbitro Martin Atkinson inizialmente mostra il cartellino giallo a Son, e poi uno rosso, mentre i giocatori delle due squadre accorsi dove si trovava Gomes si mettevano le mani dei capelli essendosi resisi conto dell’entità dell’infortunio. Il giocatore dell’Everton è stato poi portato via con la barella, mentre Son non riusciva a calmarsi e, inconsolabile, ha lasciato il campo continuando a piangere, nonostante anche qualche giocatore dell’Everton, come Tosun, cercasse di calmarlo. Per Gomes si prevede uno stop lunghissimo. La partita poi è finita 1-1 con un gol di Tosun al 97′.

Leicester vola al terzo posto

Nell’altra sfida della domenica, continua la corsa verso il vertice del Leicester. La squadra allenata da Rodgers si è imposta 2-0 in trasferta sul Crystal Palace, volando al terzo posto della classifica con 23 punti insieme al Chelsea. La vittoria è arrivata grazie ai gol al 57′ di Soyuncu e nel finale di Vardy, capocannoniere della Premier con dieci reti in undici giornate.



La classifica – Liverpool 31 punti; Manchester City 25; Chelsea, Leicester 23; Arsenal 17; Bournemouth, Sheffield Utd 16; Brighton, Crystal Palace 15; Manchester Utd, West Ham, Wolverhampton 13; Burnley, Newcastle, Tottenham 12; Aston Villa 11; Everton 10; Southampton 8; Norwich 7; Watford 5.