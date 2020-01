Entra Eriksen e il Tottenham vince

– Il mercoledì della ventiquattresima giornata di Premier League, porta le vittorie del Tottenham sul Norwich e del Leicester sul West Ham, mentre il Manchester United cade clamorosamente in casa contro il Burnley. Con questi tre punti, propiziati tra l’altro dall’ingresso in campo di Eriksen, Mourinho agguanta il sesto posto a quota 34 agganciando proprio i Red Devils, mentre la squadra di Rogers si rilancia e sale a 48 punti in classifica, sempre al terzo posto.

Mourinho lascia in panchina ancora una volta Eriksen, ma tra i pali torna titolare Lloris, a tre mesi e mezzo dall’infortunio al gomito. Dele Alli si conferma l’uomo decisivo di questo nuovo Tottenham guidato da Mou: quinto gol in Premier con lo Special One alla guida. Alli realizza una rete al 38′ che spezza il digiuno degli Spurs che durava dal 2019 e festeggia con una nuova esultanza ispirata al basket. Nel secondo tempo il Norwich si fa sotto e conquista un calcio rigore per fallo di Sessegnon su Aarons: quattro giorni dopo il penalty decisivo contro il Bournemouth, Pukki si mantiene freddo e fa 1-1. Mourinho fa entrare Eriksen per Lamela al 62′ e il Tottenham si scuote trovando il gol da tre punti al 79′ con un colpo di testa da pochi passi di Son.

Il Leicester si rilancia

Si rilancia il Leicester dopo due sconfitte consecutive e allunga in classifica portandosi a +8 sul Chelsea. Tutto facile per le Foxes contro il West Ham e match sbloccato già al 24′ al secondo gol consecutivo di Harvey Barnes, pronto al tap-in sull’assist di Ricardo Pereira; in pieno recupero, il 2-0 lo segna proprio Pereira. I primi 45′ però vedono anche gli infortuni a Mendy (ginocchio sinistro) e a Vardy (problema muscolare alla gamba sinistra), uniche note stonate di una serata quasi perfetta. Gli Hammers accorciano le distanze nel secondo tempo al 50′ con un rigore trasformato da Noble, ma sempre su rigore il Leicester ristabilisce le distanze con Perez al minuto 81 e dilaga ancora con Perez all’88’.

Colpaccio Burnley, United ko

Il Manchester United fa la partita, supera il 70% di possesso palla, effettua 23 tiri totali (6 in porta), ma il match dell’Old Trafford lo vince il Burnley che conclude in porta due volte e fa due gol. La gara si sblocca al 39′ grazie alla rete di Chris Wood. Nel secondo tempo, il raddoppio lo firma Jay Rodriguez. Con questo successo, il Burnley sale a quota 30 in classifica, mentre gli uomini di Solskjaer non approfittano del pareggio del Chelsea e restano a 34, agganciati stasera dal Tottenham. La sfida di domani tra i Wolves e il Liverpool, chiuderà la giornata.