E’ stato una leggenda del Chelsea, Peter Bonetti, scomparso a 78 anni, dopo una lunga malatia. Portiere, alla società di Stamford Bridge lo ricordano come “uno dei nostri indiscutibili grandi giocatori di tutti i tempi”. Bonetti, detto “The Cat” per il suo stile acrobatico, con il Chelsea ha collezionato 729 presenze: la prima contro il Manchester City nell’aprile 1960, l’ultima contro l’Arsenal nel maggio 1979. In mezzo, una stagione a St.Louis Stars nel 1975, quindi dopo la seconda esperienza in Blues, brevi periodi al Dundee United e Woking.

In campo internazionale invece, Bonetti è sempre o quasi stato nell’ombra di Gordon Banks. Gli fece da secondo nella Coppa del Mondo del 1966, che l’Inghilterra organizzò e vinse nella finale di Wembley contro la Germania Ovest. Non giocò mai tantin che la medaglia di campione del mondo, originariamente riconosciuta ai giocatori della finale, gli fu consegnata insieme al resto della squadra, a una cerimonia di Downing Street nel giugno 2009.

Sempre contro la Germanoa Ovest, ai mondiali in Messico nel 1970, arrivò la grande occasione. La sera prima Banks bevve una birra ghiacciata ed andò ko. Toccò a Bonetti che però, con i suoi avanti 2-0, fece un errore su tiro di Beckenbauer di fatto avviando la rimonta tedesca che si concretizzò nel sorpasso ai tempi supplementari.