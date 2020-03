– La vittoria nel derby del Manchester United comincia a Novara, dove si è calcisticamente formato Bruno Fernandes (nel 2012 Novara lo acquistò, 17enne, per 40 mila euro dal Boavista). Da un suo schema su calcio di punizione è arrivata la rete dell’1-0 di Martial. E’ stata una partita acida, il ritmo lo decideva il freddo (e poi la neve), la qualità delle giocate pure e non erano sempre sublimi, ma non si può voler tutto. Il City ha pagato due conti: quello che gli ha presentato il suo portiere Ederson, colpevole di due leggerezze (se non peggio) e l’altro legato alla Champions. E’ chiaro che Guardiola e i suoi pensano alla Premier League come si può pensare a un campionato in cui si è secondi, certo, ma a 25 punti dal Liverpool prima e sempre con la scura della federazione che potrebbe abbattersi per il mancato rispetto del fairplay finanziario. Quindi è logico che il City giochi ma non giochi sino in fondo. E’ normale che qualcuno dei suoi venga risparmiato per un lieve infortunio (De Bruyne e il suo problema alla schiena) e che qualcun altro abbia la testa altrove. Ederson in particolare non era in giornata. Anzi non era in campo a parte un salvataggio su Martial (dopo però un altro suo errore). Quando non c’è un portiere come lui, gli altri se ne accorgono e se possibile staccano ancora di più la spina, anziché cercare di compensare.

Ai due gol dei ragazzi di Solskjaer, al secondo derby vinto in stagione, Ederson ha contribuito in maniera decisiva: dapprima in ritardo sul colpo di Martial su punzione di Fernandes (ora l’ex Novara, Sampdoria e Udinese è il faro della trequarti dei Reds e questo potrebbe anche sollevare qualche interrogativo…), poi passando con i piedi un invitante pallone a McTominay a pochi istanti dalla fine, sotto la bufera, mentre la porta era sguarnita. Guardiola non ha mezzi termini: “Abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo leggere meglio le situazioni difensive”. Ma nemmeno lui è parso così contrito. Dopo aver vinto il primo titolo della stagione, la Coppa di Lega, il City ha due versanti importanti e uno in seconda battuta: Champions, Fa Cup e Premier. Le prime due può anche pensare di vincerle. Nella terza invece prò anche arrivare terza, ossia farsi superare dal Leicester, e non cambierebbe nulla. Nello United dei ragazzi, invece, è anche possibile che la seconda vittoria nel derby possa regalare quel che serve, in termini di convinzione collettiva, per raggiungere un posto in Champions. Ora sono quinti dietro il Chelsea, che però è in ripresa: il gruppo Lampard, sempre trascinato dal baby Mason Mount, ha schiantato Ancelotti e il suo Everton con un sonante 4-0 (di Giroud, Willian e Pedro le altre marcature). E domenica prossima per lo United c’è il Tottenham del tribolato Mourinho, che saprà già se il Lipsia lo ha sbattuto fuori dalla Champions.