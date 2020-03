Decidono Aguero e Rodri

La Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, va al Manchester City. I ragazzi di Guardiola superano l’Aston Villa per 2-1 nella finale odierna di Wembley a si aggiudicano per il terzo anno consecutivo il prestigioso trofeo.

Succede tutto nei primi 45′: doppio vantaggio del City con “El Kun” Aguero e Rodri, a cui rispondono d’orgoglio i “Villains” con il gol di Samata. Nel secondo tempo i campioni in carica d’Inghilterra si limitano a gestire, facendo correre a vuoto gli avversari ma rischiando nel finale con il palo colpito da Engels. Guardiola si “consola” cosi’ con il primo trofeo della stagione, vista la recente sanzione Uefa (che la escluderebbe per due stagioni dalle coppe europee) e la quasi virtuale assegnazione della Premier League al Liverpool, nonostante il ko di ieri sul campo del Watford per 3-0. I “Reds” di Jurgen Klopp sono sono in testa alla classifica con 22 punti di vantaggio proprio sul City, al momento secondo.