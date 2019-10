Le altre

– Continua la crisi nera del Tottenham. Gli Spurs non vanno oltre l’1-1 interno contro il fanalino di coda Watford, che strappa così il quarto punto della sua stagione: Doucoure porta subito in vantaggio gli ospiti dopo soli sei minuti, a salvare i londinesi ci pensa Dele Alli all’86’. Resta traballante la panchina di Mauricio Pochettino, con Massimiliano Allegri in pole position per l’eventuale sostituzione.

Il turno è stato aperto dalla bella vittoria dell’Everton sul West Ham: reti di Bernard nel primo tempo e di Sigurdsson in pieno recupero. Il Chelsea supera di misura il Newcastle, a segno l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Sale momentaneamente al secondo posto, in coabitazione con la squadra di Frankie Lampard, il Leicester, bravo a ribaltare il vantaggio ospite del Burnley con Wood: di Vardy e Tielemans i gol che lanciano le Foxes. Pareggio a reti bianche tra Bournemouth e Norwich, finisce invece 1-1 Wolverhampton-Southampton: apre Ings, risponde subito Jimenez su calcio di rigore.