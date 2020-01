Il City bloccato in casa dal Crystal Palace

– Non basta al Manchester City una doppietta di Sergio Aguero per superare il Crystal Palace che impone ai Citizens il pareggio. La 23esima giornata di Premier League, ha visto poi i pareggi dell’Arsenal contro lo Sheffield, dell’Everton contro il West Ham, del Brighton con l’Aston Villa e del Tottenham di Mourinho col Watford. Vincono il Norwich sul Bournemouth e i Wolves fuori casa contro il Southampton.

Il Manchester City ha pareggiato 2-2 in casa con il Crystal Palace. All’Emirates gli uomini di Guardiola erano riusciti a ribaltare il gol degli ospiti, arrivato nel primo tempo con Tosun, grazie alla doppietta di Sergio Aguero tra l’82’ e l’87’ (15esimo gol stagionale), ma al 90′ Fernandinho è protagonista di uno sfortunato autogol che nega i tre punti ai suoi. I Citizens ora sono a 13 punti dal Liverpool capolista, che però deve ancora giocare (domani a Anfield alle 17:30 contro il Manchester United).

Pareggiano Arsenal ed Everton

Pari interno anche per l’Arsenal, 1-1 contro lo Sheffield. Un gol per tempo: i Gunners erano passati in vantaggio con il classe 2001 Martinelli poco prima dell’intervallo, mentre gli ospiti hanno risposto nella ripresa con Fleck nei minuti finali. Arteta al secondo 1-1 di fila è decimo insieme all’Everton di Carlo Ancelotti, che oggi ha fatto lo stesso risultato sul campo del West Ham con Kean in campo per 74′, avversario di un altro ex Juventus, Angelo Ogbonna. Succede tutto nei minuti finali del primo tempo: i “Toffees” hanno risposto al gol dei padroni di casa (Diop) con Calvert-Lewin (al nono centro in stagione). Stesso risultato (1-1) tra Brighton e Aston Villa, mentre il Norwich, ultimo in classifica, ha superato di misura (1-0) in casa il Bournemouth. Successo esterno del Wolverhampton per 3-2 sul campo del Southampton.

La Goal Line technology ferma Mou

Niente gol nell’anticipo Watford-Tottenham. Mourinho continua così a non vedere i tre punti, che mancano da quattro giornate, dal 2-1 casalingo contro il Brighton del 26 dicembre scorso. Il Watford ha anche sprecato l’opportunità di andare in gol, sbagliando il rigore del vantaggio al 70′ con Deeney, ipnotizzato da Gazzaniga. Soltanto al 74′ Mourinho ha mandato in campo Eriksen che in questa sessione di mercato potrebbe trasferirsi all’Inter. Al 91′ negato agli ospiti una rete grazie al Goal Line technology: il pallone non entra per una questione di millimetri.

Risultati e classifica dopo la 23esima giornata

Watford – Tottenham 0-0, Arsenal – Sheffield Utd 1-1, Brighton – Aston Villa 1-1, Manchester City – Crystal Palace 2-2, Norwich City – Bournemouth 1-0, Southampton – Wolverhampton 2-3, West Ham – Everton 1-1, Newcastle – Chelsea ore 18.30. Domenica: Burnley – Leicester City ore 15, Liverpool – Manchester Utd ore 17.30. La classifica: Liverpool 61 punti; Manchester City 48; Leicester 45; Chelsea 39; Manchester Utd, Wolverhampton 34; Sheffield Utd 33; Tottenham 31; Crystal Palace 30; Arsenal, Everton 29; Southampton 28; Newcastle 26; Brighton 25; Burnley 24; Watford, West Ham 23; Aston Villa 22; Bournemouth 20; Norwich 17. West Ham e Liverpool una gara in meno.