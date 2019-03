Titolo: INGEGNERE NEOLAUREATO PER STAGE IN AREA QUALITA’



Azienda: Randstad



Descrizione: Sei un ingegnere meccanico o gestionale neolaureato e vuoi intraprendere un percorso di crescita in ambito qualità…? Abbiamo l’opportunità che fa per te! Per un’ importante azienda metalmeccanica del nostro territorio stiamo un ingegnere…

Luogo: Lanciano, Chieti