Titolo: INGEGNERE MECCANICO SETTORE REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE



Azienda: AxL



Descrizione: (BS) un INGEGNERE MECCANICO SETTORE REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE da inserire in organico per ampliamento. La risorsa… anche esteri. Si richiede: • Pregressa esperienza di almeno 3 anni come ingegnere meccanico maturata presso aziende operanti nel…

Luogo: Mazzano, Brescia