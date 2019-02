Manca pochissimo all’avvio a Genova di ‘Verso il Festival del Lavoro’, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, e patrocinata dal Comune e dalla Regione Liguria, che si svolgerà al Palazzo Ducale dal 26 al 27 febbraio. E quindi tutto è pronto per l’evento di anteprima della X edizione del ‘Festival del Lavoro’, in programma a giugno a Milano, per accogliere numerosi confronti e dibattiti su temi dedicati alla crescita, allo sviluppo e al mondo del lavoro. Secondo la categoria dei consulenti del lavoro, infatti, si legge in una nota, “gli investimenti in infrastrutture e grandi opere possono favorire l’occupazione in Liguria e, di conseguenza, dare impulso all’economia e alla produttività dell’intero Paese”.

