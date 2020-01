I gravi infortuni di Nicolò Zaniolo e Merih Demiral durante Roma-Juventus, giocata domenica sera, sollevano dubbi sulla condizione del terreno di gioco dello stadio Olimpico. Le polemiche seguite ai due episodi avvenuti nella stessa gara sono soprattutto legate alla decisione di far giocare Lazio e Roma in casa nello stesso turno di campionato e a circa 24 ore di distanza l’una dall’altra. Sabato infatti l’impianto capitolino aveva ospitato il match tra i biancocelesti e il Napoli. Da qui il dubbio che sul doppio infortunio possano avere influito le non perfette condizioni del campo.

