“Dare un maggiore sostegno alle imprese che vogliono investire in sicurezza attraverso uno strumento fiscale, ovvero un credito d’imposta pari al 50% dei costi per modelli di organizzazione e di gestione, asseverati da organismi paritetici portati in deduzione con il modello F24”. Questa è la proposta lanciata al governo da Berlino Tazza, presidente Sistema Impresa, intervenendo oggi al seminario nazionale ‘Promozione e applicazione dei modelli di organizzazione e gestione nelle pmi’, organizzato da Sistema Impresa presso la sede dell’Inail, con la partecipazione del Fondo Formazienda.

