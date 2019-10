Sul posto di lavoro la diversità è ancora oggi legata al sesso. A dirlo InfoJobs, la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, nel presentare i risultati di un’indagine condotta su aziende e candidati sul tema lavoro e diversity, realizzata in occasione di Jobbando, di cui InfoJobs è main sponsor e contributor, che dedica questa quinta edizione proprio alla riflessione sul tema dell’inclusione lavorativa. InfoJobs, in qualità di osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro con 5,4 milioni di utenti registrati, oltre 5.000 aziende attive nel 2018 e oltre 1.000 nuove offerte ogni giorno, ha chiesto ai candidati cosa sia per loro la diversity in azienda e come venga vissuta, mentre alle aziende e agli Hr ha chiesto non solo che politiche vengano messe in atto, ma anche se e come la diversity venga considerata in fase di recruiting. E quello che emerge è un ritratto a tratti sorprendente.

