La procura di Firenze ha aperto da circa un anno un fascicolo per traffico d’influenze illecite nei confronti di Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio, che lunedì scorso è stato condannato, insieme alla moglie Laura Bovoli, a un anno e 9 mesi (pena sospesa con la condizionale) per l’emissione di due fatture false. Lo scrive oggi “La Nazione”, che riporta stralci delle dichiarazioni rese il 30 aprile 2018 al pm fiorentino Christine Von Borries dall’imprenditore Luigi Dagostino, anche lui condannato lunedì scorso dal tribunale di Firenze, nello stesso processo con i coniugi Renzi, per fatture false e truffa aggravata a due anni di reclusione. Sarebbero state proprio queste dichiarazioni a far scattare la nuova indagine su Renzi senior. Insieme a Tiziano Renzi, sarebbe indagato nello stesso fascicolo anche Dagostino sempre per traffico di influenze illecite.

