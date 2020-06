Vaccinazione antinfluenzale gratuita a partire dai 60 anni e per i bambini da 6 mesi a 6 anni. Sono le principali novità per la prossima stagione influenzale 2020-2021. La gratuità per gli anziani, che passa dai 65 ai 60 anni, è già prevista nel testo della circolare elaborata dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, e appena pubblicata. Mentre per quanto riguarda i bambini si parla, al momento, di vaccinazione “raccomandata”. Ma a quanto si apprende da fonti del ministero, si sta lavorando per la gratuità, data per certa, anche in questa fascia di età che alcune Regioni già contemplano.

Fonte