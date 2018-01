QUEST’ANNO l’influenza ha già costretto a letto quasi. Ma nonostante i numeri in continua crescita, in molti continuano a sottovalutare questo insidioso nemico stagionale: più di metà degli over 50 ad esempio non sa che si tratta di una malattia potenzialmente mortale. Nelle categorie a rischio, in particolare gli anziani, complicazioni come la polmonite batterica rappresentano infatti un pericolo concreto per la salute. Ma c’è di più: durante la prima settimana di influenza aumenta di sei volte il rischio di avere un attacco di cuore. A rivelarlo è uno studio dell’Institute for Clinical Evaluative Sciences di Toronto, pubblicato sulle pagine del New England Journal of Medicine, i cui risultati confermano l’importanza della vaccinazione antinfluenzale per le persone a rischio di

·UN’IPOTESI ANTICA

A dirla tutta, la possibilità di un legame tra influenza e salute cardiaca non è una novità. In effetti le prime osservazioni aneddotiche di un picco stagionale di infarti in corrispondenza dei mesi freddi risalgono ai primi anni ‘30 dello scorso secolo. “Più di recente – racconta Pierluigi Lopalco, professore di Igiene dell’Università di Pisa – diversi studi osservazionali ed epidemiologici hanno dimostrato che esiste una correlazione tra la vaccinazione antinfluenzale e il calo di eventi cardiovascolari acuti, come infarti e ictus. Il nuovo studio dunque si inserisce nel vivo del dibattito, forte però di evidenze scientifiche più solide delle precedenti”.

·LO STUDIO

I ricercatori canadesi hanno infatti avuto accesso ai dati del progetto Flu and Other Respiratory Viruses Research, una collaborazione tra 11 laboratori e 8 ospedali dello stato dell’Ontario che punta a studiare l’influenza e altre infezioni delle vie respiratorie utilizzando diagnosi di laboratorio accertate. Impresa non facile, perché ben pochi pazienti si sottopongono a simili accertamenti diagnostici per una comune influenza. I ricercatori hanno quindi potuto incrociare 20mila pazienti con una diagnosi di influenza con i dati dei ricoveri ospedalieri per infarto relativi allo stesso periodo, isolando 332 persone colpite da entrambe le patologie e calcolando quale fosse stata l’incidenza di infarti durante la prima settimana di influenza. Il risultato ha confermato le ipotesi: a parità di rischio individuale, l’influenza aumenta di circa 6 volte l’incidenza di infarti.

·UN PROBLEMA DI INFIAMMAZIONE

Risultati inattaccabili – assicura Lopalco – per cui esiste ormai anche una possibile spiegazione causale. La ricerca ovviamente non ha indagato le cause dell’associazione tra influenza e infarto, ma molti cardiologi oggi ritengono che i problemi cardiovascolari, e l’aterosclerosi a cui sono legati, siano disturbi con una componente infiammatoria molto forte. “Tutte le forme virali, e in particolare il virus influenzale, inducono una forte risposta infiammatoria – spiega l’esperto – ed è facile immaginare che sia questo il motivo per cui possono far precipitare la situazione nei pazienti a rischio”.

·L’IMPORTANZA DELLE VACCINAZIONI

Ogni nuovo indizio dunque non fa che rafforzare l’importanza della vaccinazione antinfluenzale per le persone ad alto rischio di infarto. Che d’altronde rappresentano già da tempo una delle categorie per cui il Ministero della Salute raccomanda il vaccino annuale contro l’influenza. Ma tra il dire e il fare, come spesso capita, c’è di mezzo il mare. “I risultati della ricerca devono essere un richiamo per tutta la classe medica del nostro paese”, conclude Lopalco. “L’influenza è evidentemente una malattia non priva di pericoli per soggetti a rischio di disturbi cardiovascolari. Ma se per altre categorie, come gli over 65, si è fatto molto per incentivare le vaccinazioni, nel caso di questi pazienti siamo colpevolmente indietro. E i risultati di questo nuovo studio non possono che ricordarci la necessità di migliorare e potenziale l’offerta vaccinale rivolta a queste persone”.