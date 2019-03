GLI esperti lo ripetono da tempo: l’arrivo della prossima, grande, pandemia influenzale non è questione di se, ma di quando. Un ceppo aggressivo e altamente virulento è destinato a comparire, e l’unica possibilità concreta sarà non farsi cogliere impreparati. È con questa consapevolezza che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha appena annunciato la nuova Global Influenza Strategy 2019-2030, un piano d’azione che punta su due obiettivi principali: migliorare i sistemi di sorveglianza e la capacità di risposta a livello nazionale e internazionale, e promuovere lo sviluppo di nuovi vaccini e terapie antivirali con cui affrontare il virus.

Attualmente – ricorda l’Oms – l’influenza rimane uno dei principali pericoli per la salute globale. Ogni anno costringe a letto circa un miliardo di persone, e di queste, tra i tre e i cinque milioni si rivelano casi gravi, che provocano in media tra i 300mila e i 650mila decessi. Un conto salato anche durante una normale epidemia influenzale, che di fronte a un ceppo virale particolarmente aggressivo è destinato a trasformarsi rapidamente in un autentico bollettino di guerra: basta ricordare che la tristemente nota “spagnola” del 1918-19 provocò qualcosa come 50 milioni di morti, e che pur senza raggiungere numeri così catastrofici, altre pandemie (come l’asiatica del 57-58 o l’influenza di Hong Kong del 68-69) hanno ucciso comunque milioni di persone.

“Il pericolo di una nuova pandemia influenzale è sempre presente”, spiega Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità. “La possibilità che un nuovo ceppo si trasmetta dagli animali all’uomo e causi una pandemia è più che mai reale. La domanda corretta quindi non è se avremo mai un’altra pandemia, ma quando. È per questo motivo che dobbiamo assolutamente rimanere all’erta: il costo di una grande epidemia influenzale supera di moltissimo il prezzo di una prevenzione efficace”.

Le stime più recenti, riportate nel nuovo piano dell’Oms, ci dicono infatti che una pandemia influenzale costerebbe circa 500 miliardi di dollari, calcolando le spese, i danni economici e le vite umane che andrebbero perse. Un programma ben strutturato di prevenzione, invece, non supererebbe i quattro miliardi e mezzo di spesa annua globale, poco meno di un dollaro a persona per anno. Per questo motivo, la nuova strategia dell’Oms pone due macro-obiettivi: per prima cosa, migliorare le capacità di sorveglianza e intervento a livello nazionale e internazionale, per assicurarsi che ogni paese abbia un programma di intervento specifico; al contempo, bisognerà investire nella ricerca, per sviluppare nuovi vaccini e terapie innovative con cui mitigare gli effetti delle epidemie annuali, e farsi trovare pronti quando arriverà la prossima, grande, pandemia.