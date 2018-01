UN ASPETTO sciupato, smunto, abbattuto. Occhi gonfi e palpebre cascanti. Una brutta cera, insomma, da sempre il sintomo principe di raffreddori, influenze e malanni più o meno gravi. Ma le cose stanno realmente così? Siamo davvero in grado di riconoscere un malato con un semplice sguardo? Per quanto banale, in effetti, su questo tema la scienza non si era mai espressa. Almeno fino ad oggi: un nuovo studio pubblicato sui Proceedings of the Royal Society B sostiene che, almeno in questo caso, la saggezza popolare non si sbaglia. E che la nostra specie è realmente in grado di riconoscere i primi sintomi di un malessere con un rapido sguardo al viso di una persona.

. LA RICERCA

Per approfondire la questione, i ricercatori del Karolinska Institute di Stoccolma hanno deciso di simulare gli effetti di un’infezione su 16 volontari sani. E per riuscirci hanno fatto ricorso ai lipopolisaccaridi (o Lps), molecole provenienti dalla membrana cellulare di batteri come l’Escherichia coli, che una volta purificate e iniettate nell’organismo umano sono in grado di provocare una reazione immunitaria e sintomi simili a quelli di un’infezione. Senza, ovviamente, rappresentare un rischio reale per la salute.

Nell’esperimento, i 16 volontari hanno ricevuto le iniezioni di Lps e sono stati poi fotografati a due ore di distanza, quando gli effetti delle molecole avevano ormai raggiunto il picco. In seguito la procedura è stata ripetuta con iniezioni placebo (soluzione salina), per avere un secondo set di foto di confronto, e le due serie di immagini sono state sottoposte al giudizio di un nuovo gruppo di volontari a cui è stato chiesto di identificare in un massimo di cinque secondi quelle che ritraevano soggetti malati.

. LE FOTOGRAFIE

Risultato? L’81% delle fotografie è stato classificato correttamente da un numero di volontari sufficiente a stabilire che non si è trattato di pura casualità. Percentuali che secondo i ricercatori dimostrano come la nostra specie abbia una grande facilità nel riconoscere un malato al primo sguardo. Un’abilità che i ricercatori definiscono “disease avoidance” (o capacità di evitare le malattie): una sorta di radar innato che ci permette di identificare facilmente un soggetto malato, e che evolutivamente avrebbe giocato un ruolo importante per la sopravvivenza, minimizzando i rischi di contagio.

Andando più a fondo, i ricercatori hanno chiesto a un ulteriore gruppo di volontari di valutare nuovamente le foto, segnalando questa volta quali elementi del viso dessero maggiormente l’impressione di un volto malato. E il responso ha circoscritto i sintomi a due precise caratteristiche: pallore del viso e palpebre cadenti. I segnali – concludono i ricercatori – che il nostro cervello collega evidentemente con grande forza a un possibile problema di salute.

. I LIMITI DELL’ESPERIMENTO

Gli stessi autori della ricerca ammettono che l’esperimento presenta alcune importanti limitazioni: dal numero contenuti di partecipanti, all’utilizzo di fotografie, che congelano il viso in una singola espressione nascondendo altri possibili caratteristiche collegate alla malattia, come un banale (ma rivelatore) starnuto. In ogni caso i risultati sarebbero un ottimo punto di partenza, e dimostrerebbero per la prima volta che la nostra specie ha effettivamente la capacità di identificare un individuo malato da pochi, semplici, indizi. E già ai primissimi sintomi di malattia. Come a dire: se amici, colleghi e parenti vi dicono che avete una brutta cera, forse è il caso di dargli retta.