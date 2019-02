LA STAGIONE

Quella che sta per concludersi, spiega il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss Giovanni Rezza, “è una stagione influenzale di elevata intensità, anche se il bilancio finale dei casi potrebbe non raggiungere la cifra record di 8 milioni dello scorso anno, quando si registrò una stagione influenzale eccezionale che fece registrare oltre 100 decessi”.

Quanto all’andamento per le prossime settimane, “molto dipenderà – afferma l’esperto – da quanto rapidamente scenderà il picco di casi, ma al momento non sappiano quanto potrà essere lunga la coda influenzale. Vari sono infatti i fattori che potranno influire, dalla quota di popolazione ancora suscettibile ai virus, soprattutto in età scolare, al clima freddo che continuerebbe a favorire la maggiore aggregazione in luoghi chiusi aumentando così la circolazione dei virus”. Rispetto poi alle vaccinazioni antinfluenzali, “sembra che quest’anno la domanda sia stata elevata, dato che le scorte vaccinali si sono esaurite in anticipo. E’ però troppo presto – conclude Rezza – per una valutazione definitiva”.