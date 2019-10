Nove aziende su 10 dichiarano di aver coinvolto almeno un influencer nel proprio piano di comunicazione, su Instagram in primis seguito da Facebook e da Youtube. Ma cosa pensano, davvero, le aziende degli influencer e che ruolo assegnano alle nuove personalità del mondo social all’interno dei propri piani di marketing? A questo interrogativo ha cercato di rispondere il secondo appuntamento dell’Osservatorio Influencer Marketing (Oim) realizzato da Ipsos, società leader nelle ricerche di mercato, e Flu, agenzia italiana parte di Uniting Group Holding, specializzata in influencer marketing. L’utilizzo, sempre maggiore, dei social da parte delle aziende e l’affermarsi del fenomeno degli influencer sta facendo crescere in maniera importante il numero di campagne di influencer marketing scelte dalle aziende per accrescere e diversificare i contenuti interessanti per il proprio target di riferimento.

