infltr, splendida app per iPhone che offre un numero praticamente illimitati di filtri da poter applicare alle foto, si aggiorna con tante novità.

Il nome infltr deriva proprio da “infinite filters”: una volta aperta l’app, potrai continuare a scorrere sullo schermo in qualsiasi direzione per scoprire un numero sempre maggiore di filtri da applicare alle foto. Tali filtri possono essere visualizzati in real time prima di scattare una foto o una Live Foto. Si possono anche modificare le foto già scattate in passato, e alcuni filtri sono disponibili anche per i video.

La qualità di alcuni di questi filtri è davvero alta, inoltre l’app supporta l’invio delle modifica su Dropbox. In questa versione:

6 nuovi Strumenti a tua disposizione: dissolvenza, salva luci, salva ombre, tinta luci, tinta ombre ed esposizione.

Ora puoi gestire, ordinare e nascondere gli strumenti di modifica.

Una nuova modalità fotocamera per acquisire GIF animate

Seleziona velocità e durata della GIF.

Puoi anche scegliere se riprodurre la GIF a ciclo continuo o in modalità ping-pong.

Un nuovo modo per ripristinare tutti gli strumenti di modifica nella modalità fotocamera.

Possibilità di modifica Live Photo migliorata. Mai più crash.

Quando possibile, verrà utilizzato il nuovo formato immagine HEIC al posto del vecchio JPEG.

Per quanto riguarda i video, quando possibile verrà utilizzato il nuovo codec H.265 invece dell’H.264

Per quanto riguarda i video, quando possibile verrà utilizzato il nuovo codec H.265 invece dell’H.264 Questi nuovi formati comporteranno un risparmio pari al 50% sullo spazio di archiviazione, senza compromettere la qualità.

L’applicazione è disponibile al prezzo di 2,29€.