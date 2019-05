Gli infermieri e gli operatori socio-sanitari (oss) sono le professioni più esposte alle patologie professionali nel comparto della sanità. E’ quanto emerge dal report ‘Le condizioni di lavoro e di salute nel settore sanitario‘, a cura di Fp Cgil, Inca e Fondazione Di Vittorio (Fdv). Una inchiesta che ha convolto oltre 900 lavoratrici e lavoratori del sistema sanitario, con un’anzianità elevata e per lo più infermieri. Il Report sottolinea la “diffusa presenza di rischi per la salute e la sicurezza dovuti sia all’organizzazione del lavoro, considerando il lavoro notturno e gli straordinari, sia di rischi fisici e ambientali, come quelli dovuti al sollevamento di pesi e pazienti”.

