Infarto per l'ex Milan Ray Wilkins: è grave

Paura per Ray Wilkins, leggenda del calcio inglese e ex giocatore del Milan, ricoverato in gravissime condizioni a Londra dopo un infarto. L’ex centrocampista del Chelsea e del Manchester United, 61 anni, riferisce il ‘Daily Mirror’, si trovava nella sua casa di Cobham, nel Surrey, quando ha avuto un attacco cardiaco in seguito al quale è caduto. Ricoverato d’urgenza al St. George’s Hospital, si trova ora in coma indotto.

“È in ospedale – ha confermato al tabloid britannico la moglie Jackie -, ha avuto un arresto cardiaco ed è in terapia intensiva”. “Non è in un buono stato, ho paura. Sta molto male“. “L’arresto cardiaco – ha spiegato – ha portato a una caduta che ha reso necessario metterlo in coma indotto”. “La situazione – ha concluso – è molto, molto brutta.”

Wilkins, oltre che al Milan, ha giocato nella nazionale inglese, con 84 presenze, nel Chelsea, nel Manchester United, con i Rangers e il QPR. È stato anche assistente al Chelsea, al fianco, tra gli altri, di Carlo Ancelotti.