Il pianista Francesco Nicolosi, Direttore artistico del Teatro Bellini di Catania, ha accusato un malore durante un concerto.

Francesco Nicolosi è stato colpito da un infarto durante un’esibizione. Adesso, fortunatamente, è fuori pericolo. Il talentuoso pianista, direttore artistico del Teatro Bellini di Catania, ha accusato un malore la notte del 14 gennaio 2019, al termine di un concerto tenuto all’Accademia Filarmonica di Messina.

Operato d’urgenza presso l’ospedale Papardo della città dello Stretto, si è già ripreso, manifestando la volontà di tornare presto al lavoro.

Infarto per Francesco Nicolosi

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, il grande pianista sarebbe stato colpito da un infarto subito dopo aver eseguito un primo bis richiesto dal pubblico. Nonostante l’insistenza delle persone in platea, l’artista ha deciso di non concedere ulteriori esibizioni, dirigendosi verso il camerino.

Subito dopo si sarebbe sentito male e le sue condizioni sarebbero peggiorate minuto dopo minuto. Fortuna ha voluto che un cardiologo fosse presente sul posto, e che sia accorso immediatamente in suo aiuto, portandolo di corsa all’ospedale. Qui il maestro è stato operato per l’allargamento tramite stent di una coronaria. Nei prossimi giorni andrà di nuovo sotto i ferri per liberare un’altra occlusione.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/

Chi è Francesco Nicolosi

“Ringrazio coloro che mi hanno soccorso e l’eccezionale staff medico che mi ha prontamente assistito. Conto di tornare presto al lavoro“, ha fatto sapere il direttore artistico del Teatro Bellini.

Nato a Catania il 7 dicembre 1954, Nicolosi è considerato uno dei più grandi esponenti della Scuola pianistica napoletana. Tra i suoi meriti, la fondazione del Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg, nato per promuovere la musica del rinomato compositore austriaco. L’incarico di direttore del Bellini gli è stato concesso dal 2015. In precedenza aveva diretto diversi Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento e Formazione Musicale. Di seguito il video di una sua esibizione:

