Bologna

BOLOGNA – Uno studente bolognese ha partecipato a un torneo di pallavolo indossando una t-shirt con scritto ‘Adolf’ e con impresso il numero 32, riferimento all’anno prima delle elezioni in Germania che portarono al successo del partito nazista. L’episodio, di cui dà conto l’edizione bolognese del Resto del Carlino, è accaduto in un istituto della provincia diall’indomani del Giorno della Memoria.

Protagonista un ragazzino di 13 anni al quale la dirigente scolastica ha dato, dopo l’episodio, una nota sul registro, un 6 in condotta e anche un compito particolare: una ricerca sulla Costituzione e sugli articoli contro l’apologia del fascismo. Il padre dello studente, chiamato a scuola per fornire spiegazioni sulla maglietta, starebbe valutando di agire per vie legali contro l’istituto comprensivo. “La maglietta con la scritta Adolf – ha spiegato l’insegnante al Resto del Carlino – è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso a seguito di altri atteggiamenti non tollerabili da parte del ragazzo”.