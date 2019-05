Il professore ordinava alle allieve l’abbigliamento da indossare in sede di esame e perfino il colore dell’intimo: il salmone era quello che lo faceva impazzire. Di questo è accusato Giuseppe Labanca, professore associato di diritto privato alla seconda facoltà di Economia, la sede di Taranto, dell’Università di Bari. L’avvocato 73enne, ora in pensione, dovrà difendersi davanti al giudice dell’udienza preliminare dalle accuse di duplice tentativo di concussione, molestie con abuso di potere e di autorità, violenza sessuale e abuso d’ufficio.



Con questi approcci, secondo chi lo accusa, Labanca avrebbe alterato l’esame di una sua studentessa alla quale avrebbe assegnato un 30 e lode annullando il 28 riconosciuto alla stessa laureanda da altro docente. Ovviamente, sempre secondo l’accusa, in cambio di concessioni molto particolari. Dalle carte dell’inchiesta condotta dal pm Antonella De Luca, per esempio, si scopre che in un’occasione aveva chiesto all’esaminanda di presentarsi completamente nuda e con addosso soltanto la toga. Tutte accuse da provare, naturalmente, e per questo il professionista sta preparando la difesa per l’udienza preliminare fissata per il 9 ottobre davanti alla gup tarantina Pina Incalza. I fatti per i quali rischia il processo si sarebbero svolti tra il 2012 e il 2017. I casi finiti nel fascicolo della Procura guidata da Carlo Mario Capristo sono cinque, l’ultimo dei quali sarebbe avvenuto nel 2017. Le presunte vittime avrebbero descritto le attenzioni particolari del loro professore. La

prima sarebbe stata una studentessa che oggi ha 27 anni. La donna ha raccontato di essere stata invitata a raggiungere l’allora professore nel suo studio privato a Bari minacciandola di non farle superare l’esame se non si fosse presentata. In quella occasione, ha raccontato la donna agli inquirenti, l’uomo avrebbe tentato approcci sessuali espliciti e di fronte al suo rifiuto l’avrebbe aggredita verbalmente e minacciata con parole volgari del tipo “non fare la stronza altrimenti ti denuncio e dico che hai compiuto atti osceni in luogo pubblico”.