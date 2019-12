L’International Skating Union (Isu) ha eliminato il costume a tema Olocausto dalla gara per il miglior outfit performance e si è scusato per il suo “errore”. A indossarlo il pattinatore russo Anton Shulepov il quale sul petto aveva affissa una stella di David gialla, proprio come quelle che gli ebrei furono costretti ad indossare sotto Adolf Hitler. Un abito uniforme che ricorda gli abiti che i prigionieri e le guardie indossavano ad Auschwitz, il famigerato campo di concentramento nazista in cui più di un milione di persone morirono durante la Seconda guerra mondiale. Shulepov si è esibito sul tema di ‘Schindler’s List’, il film che racconta la storia di un uomo che ha salvato migliaia di ebrei durante l’Olocausto.

