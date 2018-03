– Senza dover fare molto più del “minimo sindacale” Roger Federer approda ai quarti di finale del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il 36enne fuoriclasse di Basilea, numero uno del mondo, ha infilato il 15esimo successo consecutivo stagionale (nel 2018 è imbattuto) superando negli ottavi per 7-5 6-4, in un’ora e 22 minuti, il francese Jeremy Chardy, numero 100 del ranking mondiale, battuto per la quarta volta in cinque sfide. Due break nelle fasi finali di entrambi i set (in quello nel primo parziale Chardy gli ha dato una mano commettendo due doppi falli) sono bastati ad un ‘King Roger’ praticamente perfetto al servizio: 25 su 25 con la prima in campo, l’80% dei punti quando ha servito la seconda e nessuna palla break concessa. Nei quarti Federer ritroverà Hyeon Chung (6-1 6-3 all’uruguaiano Pablo Cuevas), già superato in semifinale a Melbourne quando il coreano fu costretto al ritiro per una vescica ai piedi. Un incrocio chiave per l’elvetico visto che deve raggiungere almeno le semifinali per conservare il trono mondiale.Avanti anche il croato Borna Coric che ha battuto 6-2 6-7 (6) 6-4 lo statunitense Taylor Fritz e sfiderà ai quarti il sudafricano Kevin Anderson, numero 9 Atp e settima testa di serie, che ha eliminato lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 14 del ranking e 11 del tabellone. E’ andato a Juan Martin Del Potro, sesta testa di serie, il derby con il connazionale Leonardo Mayer regolato a fatica, con il punteggio di 3-6 7-6 (2) 6-3. L’argentino ai quarti affronterà il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 37 del ranking e 31esima testa di serie, che ha battuto 6-4 7-6(1) il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 93 Atp. Ultimo quarto quello fra lo statunitense Sam Querrey (18), che ha eliminato lo spagnolo Feliciano Lopez per 6-3 6-4, e il canadese Milos Raonic, avanti senza scendere in campo a causa del ritiro del cipriota Marcos Baghdatis alle prese con un virus intestinale.

HALEP-OSAKA PRIMA SEMIFINALE FEMMINILE – Ha intanto definito la prima semifinale il torneo femminile, primo Wta Premier Mandatory stagionale dotato di un montepremi di 8.648.508, in corso sul cemento californiano. La rumena Simona Halep, numero uno del mondo, ha eliminato la croata Petra Martic, numero 51 Wta, con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-3 e troverà dall’altra parte della rete la giapponese Naomi Osaka, numero 44 Wta, che ha estromesso per 6-2 6-3 la ceca Karolina Pliskova, numero 5 del ranking e del seeding, raggiungendo la sua prima semifinale in un Premier Mandatory.