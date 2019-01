L’utilizzo ‘smart’, intelligente, profondo e diffuso, dei dati è oggi dirompente: diventa un fattore di cambiamento e vincente anche per le aziende tradizionali e non legate al digitale o all’e-commerce (74,9%) e può avvantaggiare le medie imprese sulle grandi (62,4%). Lo evidenzia una ricerca condotta su 1.266 dirigenti, intervistati da AstraRicerche per Manageritalia. Si tratta di un campione rappresentativo anche dell’universo delle imprese italiane con struttura manageriale. L’indagine è stata presentata oggi all’Unimarconi (Università degli studi Guglielmo Marconi) di Roma nel corso dell’incontro finale del percorso di formazione Data driven innovation impresa 4.0. A parlarne, oltre ai docenti dell’ateneo che hanno curato i vari ambiti nel percorso formativo, manager e esperti.

