“Questa storia è un incubo che non finisce. Difficile mettere una pietra sopra quando non posso fare un passo che tutti si sentono in dovere di dire loro: ‘Potevi perdonarlo’. Oppure: ‘Accidenti che mascalzone, tutti uguali gli uomini'”. A parlare è Claudia Zanella, ex moglie di Fausto Brizzi. L’attrice, in un’intervista al ‘Corriere della Sera, parla del regista e delle accuse nei suoi confronti dopo il nuovo servizio delle ‘Iene’ incentrato su Tania Sanchez Diaz, la spagnola che ora sarebbe accusata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni al difensore in seguito alla denuncia di Alessandra Bassi, una delle tre attrici che ha accusato Brizzi per molestie sessuali. La donna afferma di aver ricevuto da persone vicine al regista il pagamento del biglietto aereo per venire a Roma a rendere le sue deposizioni e poi una borsetta firmata al suo ritorno in Spagna.

Fonte