Da oltre due settimane una donna abusata e minacciata da due rumeni, rispettivamente di 52 e 36 anni, che la tenevano prigioniera in un casolare di campagna abbandonato nella periferia riminese. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Rimini, intervenuti dopo una segnalazione, sono riusciti ad individuare un casolare sperduto in una zona impervia di campagna, fuori dal quale quattro uomini sono intenti a scaldarsi ed a bere davanti ad un fuoco. Nello stabile abbandonato, senza né elettricità, nè acqua corrente, né riscaldamenti, è stata trovata la donna che successivamente è stata portata in ospedale con una prognosi di 30 giorni per le lesioni.

