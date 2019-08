Sciopero dei casellanti e maltempo in agguato. Sarà un weekend da incubo quello di oggi e domani, il primo finesettimana di esodo da bollino nero, soprattutto per quanto riguarda la giornata di domenica. In autostrada i casellanti incrociano le braccia oggi e domani. “Nove mesi di trattative non sono bastati per definire il rinnovo del contratto nazionale del settore autostrade e trafori” riferiscono le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, evidenziando che “la nostra risposta è dunque inevitabile, e sarà forte e determinata, esercitata attraverso lo sciopero già proclamato per il 4 e 5 agosto e con ulteriori iniziative che verranno comunicate in seguito”.

