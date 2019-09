Roma, Palermo, Reggio Calabria. E ancora Torino e Milano. Migliaia di studenti sfilano per le strade d’Italia in nome del Fridays For Future, e Greta Thunberg racconta – fra post e ritweet – la marcia dei ragazzi italiani con “foto incredibili da tutta Italia“. Ed è così che sul profilo Twitter dell’attivista 16enne spuntano – fra i cortei degli altri paesi del mondo – la coloratissima marea umana che invade Milano, i 200.000 fra le strade del centro di Roma, i cartelloni dal corteo di Forlì, gli striscioni di Palermo, la marcia incessante di Torino e quella sul Lungarno di Pisa. E poi Bologna e Reggio Calabria, che nelle parole di Chiara – ritwittata da Greta – “è una piccola città, ma ci siamo perché vogliamo fare qualcosa e non stare fermi a guardare”.

