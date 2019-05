Nasser Al-Khelaifi ha incontrato personalmente nella capitale dei rappresentanti dell’As Roma ad aprile. Lo apprende l’Adnkronos da due fonti distinte, entrambe a conoscenza dell’interessamento del presidente del Qatar Sports Investment per il club giallorosso. L’incontro, rivela una delle due fonti, che ha un legame diretto con l’Emirato, è avvenuto in un lussuoso hotel romano nella prima metà di aprile. In precedenza il proprietario del Psg era stato anche a Milano per una serie di appuntamenti, tra i quali uno anche con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, e la fonte non esclude che anche nella sua tappa milanese Al-Khelaifi possa aver parlato con degli emissari del club giallorosso.

