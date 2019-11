“La legge sul reato di omicidio stradale è utilizzata per i casi di alcol, droga e alta velocità, ma da sola non basta, c’è ancora tanto da fare, a livello di legge, per tutti quei casi di distrazione, dovuti ad esempio all’utilizzo irresponsabile del cellulare alla guida senza adeguati sistemi di controllo”. E’ la denuncia di Marina Fontana, vedova di Roberto Cona, morto in un incidente stradale in autostrada e lei stessa rimasta gravemente ferita. Il prossimo 19 novembre, Maria Fontana parteciperà a Palermo a un incontro con gli studenti e le istituzioni per parlare proprio di incidenti stradali. “Cercherò di trasmettere agli alunni presenti e alla platea l’importanza di una maggiore responsabilità delle persone quando si mettono alla guida, e condivideremo insieme alle istituzioni presenti, di quanto sia necessaria maggiore attenzione alla prevenzione e alla correzione dei comportamenti irresponsabili alla guida”, dice. Un avvocato parlerà di Omicidio stradale e un medico impartirà nozioni di primo soccorso.

