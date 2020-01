Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo ospedale di Ancona Sud-Inrca, nel territorio di Camerano (Ancona). L’uomo, un 49enne di origini campane, è stato colpito alla testa dal braccio meccanico di un bobcat manovrato da un collega. Sono scattati i soccorsi, che però sono stati inutili: si era levata in volo anche l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare.

La vittima si chiamava Pasquale Marigliano e viveva nella provincia di Napoli. Da quanto si è appreso, quella di stamattina sarebbe stata una tragica fatalità: l’operaio aveva il casco protettivo, che però non lo ha messo al riparo dall’improvviso e violento impatto con il braccio meccanico del bobcat, che lo ha colpito alla testa. Il manovratore della macchina, in evidente stato di choc, è stato ascoltato dai carabinieri, ai quali ha detto di non essersi accorto della presenza del collega: si tratta di un albanese di 29 anni, che al momento risulta l’unico indagato dal magistrato di turno.

I militari, guidati dal maggiore Luigi Ciccarelli, hanno raccolto anche le testimonianze degli altri operai che, questa mattina, stavano lavorando all’interno del cantiere per il nuovo ospedale. I lavori all’interno del cantiere per la costruzione del nuovo Inrca sono stati interrotti in più occasioni per la burocrazia e per via del concordato preventivo presentato dall’azienda capofila che aveva vinto l’appalto.